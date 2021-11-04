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Контент для взрослых: Наталья Рудова разделась до нижнего белья, засветив яблочки-груди

Звезда сериала «Татьянин день» не побоялась оголить свои прелести.

Контент для взрослых: Наталья Рудова разделась до нижнего белья, засветив яблочки-груди
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Наталья Рудова уже давно строит карьеру в кино. Она может похвастаться ролям в фильмах «Любовь в городе ангелов», «Тонкий лед», а также в сериале «Универ».

Обычной актриса играет роковых красоток, но она признавалась, что мечтает сыграть более интересных персонажей. В сериале «Бихэппи», блондинка снялась полностью обнаженной. По ее словам, это было не так просто, как кажется.

К слову, в обычной жизни Наталья не боится оголяться на камеру. Она регулярно публикует кадры, на которых позирует в бикини. А ее платья порой выглядят очень пикантно. Сама актриса признавалась, что не довольна своей фигурой.

Но этой осенью она стала активной заниматься спортом и теперь хвастается результатами. Накануне Рудова облачилась в мини-шорты и мерцающий топ, показав плоский живот.

А теперь блондинка запечатлела себя в нижнем белье. Она позировала в лифе-бандо и прозрачных трусиках. Наталья показала спортивные формы без изъяна.

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Поклонники были ошарашены увиденным. Многие осыпали ее комплиментами. «Вот это цыпочка», «Какое роскошное тело», «Это надо так выглядеть», «Просто текут слюни», «Это зависть», «Теперь в нижнем белье», «Вы себя любите», «Наташа, какой срам!», «Это не пресс, а идеальный животик», «Какие мощные бедра», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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