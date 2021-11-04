Контент для взрослых: Наталья Рудова разделась до нижнего белья, засветив яблочки-груди

Наталья Рудова уже давно строит карьеру в кино. Она может похвастаться ролям в фильмах «Любовь в городе ангелов», «Тонкий лед», а также в сериале «Универ».

Обычной актриса играет роковых красоток, но она признавалась, что мечтает сыграть более интересных персонажей. В сериале «Бихэппи», блондинка снялась полностью обнаженной. По ее словам, это было не так просто, как кажется.

К слову, в обычной жизни Наталья не боится оголяться на камеру. Она регулярно публикует кадры, на которых позирует в бикини. А ее платья порой выглядят очень пикантно. Сама актриса признавалась, что не довольна своей фигурой.

Но этой осенью она стала активной заниматься спортом и теперь хвастается результатами. Накануне Рудова облачилась в мини-шорты и мерцающий топ, показав плоский живот.

А теперь блондинка запечатлела себя в нижнем белье. Она позировала в лифе-бандо и прозрачных трусиках. Наталья показала спортивные формы без изъяна.

Поклонники были ошарашены увиденным. Многие осыпали ее комплиментами. «Вот это цыпочка», «Какое роскошное тело», «Это надо так выглядеть», «Просто текут слюни», «Это зависть», «Теперь в нижнем белье», «Вы себя любите», «Наташа, какой срам!», «Это не пресс, а идеальный животик», «Какие мощные бедра», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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