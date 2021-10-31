Дива на променаде: Нетребко в забавной шляпке с ушками и красном тренче отметилась с подругами

Анна Нетребко обладает слабостью к шляпкам, особенно экстравагантных форм. К примеру, накануне она вышла на променад именно в таком экземпляре.

Она выбрала плотную «таблетку», украшенную забавными ушками, также звезда облачилась в красный тренч. Такой же оттенок, к слову, выбрала для своей блузы с бантом на плече и Екатерина Стриженова, о которой мы писали ранее.

Анна Нетребко заинтересовалась опавшей листвой в сквере, по которому прогуливалась с приятельницами. Увидев необычный листочек, который напомнил им кленовый, они попросили помощи у фолловеров, но потом сами прочитали в Интернете, что он от дуба.

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