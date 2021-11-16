«В модных фаворитах»: Нетребко в леопардовом мини-платье и шубке покрасовалась в США

Оперная дива в модном аутфите побывала на светском рауте. Ее наряд оценила стилист Лариса Тимиряева.

Анна Нетребко уже давно стала мировой звездой. Она объездила с гастролями большую часть стран. При этом артистка не перестает путешествовать и давать концерты. Она лишь во время пандемии три месяца провела дома в Вене.

В этом году певица объездила часть Европы и дала концерты в России. А вот осенью она устроила вынужденные каникулы и приехала на отдых в США.

В Нью-Йорке у Анны есть квартира, где она хранит большую часть гардероба. Оперная дива славится своими нарядами. На этот раз она успела отметиться в куртке с бахромой и пальто. А вот накануне артистка провела время с друзьями на светском рауте. Она облачилась в леопардовое мини-платье и черную шубку. Образ дополнили сабо в тон наряда. Нетребко в ярком образе еще и появилась на интервью.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Образ трендовый однозначно. Леопардовый принт в модных фаворитах, да и аксессуары „принт в принт“ с одеждой — микро тренд осенне — зимнего сезона 2021 — 2022. Акцентом в данном аутфите являются ноги. На контрасте с объемным верхом они кажутся еще стройнее, да и черные колготки этому способствуют. В моде также укороченная длина верхней одежды и имиджевые очки. Объемные очки составили гармоничный дуэт шубе. Единственное, силуэт не совсем пропорционален. Весь объем сосредоточен в верхней части, поэтому просится более объемная или утепленная, под стать курточке, обувь. Ну или хотя бы объемная сумка типа шоппер», — высказалась эксперт

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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