«Отлично вытягивают силуэт»: Нетребко в пальто цвета фуксии и мини-юбке отметилась в Милане

Анна Нетребко уже давно стала мировой знаменитостью. Она любит путешествовать, но большую часть времени проводит на гастролях. Ее концерты расписаны на годы вперед.

Но после начала пандемии артистка смогла несколько месяцев провести дома в Вене, а после посещения России, где она отпраздновала юбилей, звезда отдохнула в США, где у нее тоже есть квартира. Теперь она готовится вернуться на сцену.

Вот уже несколько дней Анна находится в Милане. Примечательно, что она не только ездит на репетиции, но и гуляет с подругами по городу.

Накануне певица вышла на променад. Свой выходной она предпочла провести, наслаждаясь достопримечательностями. Нетребко запечатлелась на улице в пальто цвета фуксии и мини-юбке в тон. Ботильоны на платформе дополнили ее образ.

«Выходной», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная дива. Многие одарили ее комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Вероника Хасянова.

«Прошлый год был очень непростым для всего мира, и для фэшн-индустрии — в частности. Поэтому яркие сочные цвета сейчас на пике актуальности. Цвет может поднять настроение, а правильно подобранный оттенок подчеркнет достоинства и как ластик сотрет недостатки с кожи. Выбор Анны Нетребко великолепен! Пальто цвета фуксии и юбка в тон, отлично вытягивают силуэт. Я бы рекомендовала заменить аксессуары и обувь на более акцентную, а кушак поменять на ремень, который подчеркнет талию», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Вероника Хасянова — персональный стилист. Культуролог моды. В профессии более 17 лет.

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