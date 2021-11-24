«Словно носики выглядывают»: Брежнева в лифчике обнажила аппетитный бюст во всей красе

Вера Брежнева уже давно стала популярной исполнительницей. Она не скрывает, что любит выступать на публике. Певица всегда старается радовать фанатов, поэтому привыкла продумывать свои образы до мелочей.

Блондинка в 39 лет может похвастаться стройной фигурой. В обычной жизни она носит комфортные наряды, а вот для выступлений и съемок звезда выбирает яркие и женственные луки.

Недавно Вера предстала на публике в жакете из перьев. Теперь она поделилась кадрами, на которых предстала в облегающей мини-юбке цвета неба. Певица также надела белую шубку, но она не помешала жене Константина Меладзе обнажить свой бюст.

Она показала свою фигуру во всей красе. Брежнева решила покрасоваться перед камерой в гламурном и весьма смелом секси-наряде.

«Не надо, не надо», — процитировала она свою песню.

Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Детка, ты секси!», «Невероятно круто», «Шикарная», «Словно носики выглядывают», «Костика дразнишь?», «Как можно быть такой?», «Просто ангел», «Ну нереальная фигурка», «Вера, ты сногсшибательная», «Какие формы! Я плачу», «Грудь — самый сок», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.