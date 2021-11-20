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Ужин у пальм и моря: Брежнева покрасовалась в юбке с разрезом и салатовых босоножках

Певица поделилась кадрами с отдыха, показав женственный лук.

Ужин у пальм и моря: Брежнева покрасовалась в юбке с разрезом и салатовых босоножках
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

Вера Брежнева счастлива в браке с Константином Меладзе. Она редко появляется на публике с возлюбленным. Одно время певица оградилась от лишнего внимания общественности и даже удалила все семейные фото.

Но в этом году ей снова захотелось делиться новостями. Она часто хвастается нарядами и рассказывает, куда ездить. За несколько месяцев звезда совершила множество перелетов.

Накануне Вера посетила концерт Валерия Меладзе. Она повеселилась с подругами, надев брючный костюм. Теперь певица призналась, что пока не ощущает приближение зимы и Нового года.

Она опубликовала летние кадры с отдыха. На них артистка то ужинает на фоне море и пальм в черной юбке с разрезом и майке. Ее лук дополняли салатовые босоножки. На других кадрах она запечатлелась с сестрами, которые тоже были в черном.

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

«Пару дней назад, делая покупки в супермаркете, я подняла глаза и увидела перед собой украшенное гирляндой дерево.

Я не сразу поняла, что происходит. Откуда гирлянда. Рано ведь, осень еще! И потом осознала, что осени осталось всего несколько дней. А там еще месяц и Новый год.

Но я совсем не ощущаю этого периода.. Ни гирлянды, ни рождественские песни не погружают меня пока в это состояние. Даже не знаю почему», — написала звезда.

Поклонники восхитились ее лаконичными нарядами. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая же вы, красавица», «Какие ножки!», «Вы всегда такая стильная», «Это очень красиво», — прокомментировали пост подписчики.

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