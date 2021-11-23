Еще и шубку надела: Брежнева в лифе из треугольников обнажила «сочный» бюст на камеру

Вера Брежнева уже давно стала популярной певицей. Блондинка раньше выступала в составе группы «ВИА-Гра». Теперь жена Константина Меладзе успешно строит сольную карьеру.

Примечательно, что она всегда умела выделяться и в 39 лет артистка может похвастаться стройной фигурой. Она обычно редко делится пикантными кадрами, но на этот раз звезда устроила целую съемку в смелом образе.

Вера выпустила знамениты хит «Не надо» в новой обработке. Для трека она сняла видео, в котором предстала в плюшевой шубке белого цвета. А вот под ней была мини-юбка и лиф из маленький треугольников насыщенного голубого цвета.

Певица грациозно двигалась, демонстрируя длинные ноги. Брежнева блеснула упругий бюстом. Она показала всю красоту изгибов своей точеной фигуры.

«День кастинга в „ВИА-Гру“ изменил мою жизнь. Поэтому 22.11 я ежегодно праздную, а в этом году решила сделать ремейк и муд-видео к нему сняла, где косплей на саму себя того времени. А все почему? Потому что жизнь — кайф, воспоминания — кайф, Музыка — кайф», — написала звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Вера. Многие адресовали ей комплименты. «Вы прекрасно выглядите», «Даже не изменилась», «Вера раньше была красавица, а сейчас вообще космос!», «Такие сочные формы», «А юбку то натянула», «Вы умеете завораживать», «Ваше декольте узнаю всегда», «Просто прелесть», «Вот это ножки», — прокомментировали пост подписчики.

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