«Какие ножки!»: Брежнева в эффектном платье с перьями и на шпильках свела с ума поклонников

Певица исполнил хит группы «Тату». Она была в таком образе, что в гости в зале были взбудоражены.

Вера Брежнева уже длительное время выступает на сцене. Она покинула группу «ВИА-Гра» и построила успешную сольную карьеру. Ее во всем поддерживает муж Константин Меладзе. В этом году певица много путешествует.

Она часто хвастается новыми нарядами. Артистка всегда старается все свое внимание уделять творчеству и семье. К слову, в свои 39 лет она обладает подтянутой фигурой.

На днях Вера посетила концерт Валерия Меладзе. Она была в костюме и свитере, скрыв изъяны фигуры. Певица осенью утеплилась, но для выступлений выбирает яркие наряды.

20 ноября она дала концерт, ради которого даже забралась на декорацию в виде карусели. Артистка исполнила хит группы «Тату». Она была облачена в платье их белых перьев и босоножки. Наряд подчеркнул ее стройные ножки.

«Спасибо группе t.A.t.u и ее создателям за творчество, которое трогает по сей день. Спасибо организаторам за сегодняшний трибьют. Спасибо зрителям за потрясающий прием. Мужчина, который кричит „Вера“, вы сделали мой вечер!» — написала потом звезда.

Поклонники осыпали комплиментами блондинку. Многие признались, что она выглядела очень эффектно.«Такая вы милая и нежная, так круто отреагировали на это „Вера“», «Вау, невероятно красиво», «Вы королева», «Ну ноги безупречные», «Сражаете своей красотой», «Какие ножки!», «Вера, ну как ва сне любить», — прокомментировали пост подписчики.

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