«Не мешает плавать?»: Глюкоза в намокшем купальнике изящно блеснула голым «поплавком»

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, стала звездой в юности. Многие ее видели в киножурнале «Ералаш». А потом она стала знаменита, когда взяла псевдоним и стала петь. Теперь эффектная блондинка не только выступает на сцене, но и снимается в кино.

Несмотря на то, что артиста состоится в браке и растит детей, она не перестает хвастаться своими формами. В 35 лет звезда обладает стройной фигурой.

Обычно Наталья хвастается провокационными образами. Она не раз появлялась на красной дорожке в прозрачных платьях. А теперь певица поделилась кадрами, на которых плавает в бассейне.

Она предстала в откровенном купальнике с разрезами для бедер. Артистка встала в позу, выпятив свои бедра. Глюкоза изящно блеснула прелестями своей фигуры. При этом намокший купальник прилип к ее телу.

«Скучаю по лету», — написала звезда.

Поклонники были взбудоражены увиденным. Многие одарили комплиментами певицу. Ее фигура многих свела с ума. «С каждым новым видео все меньше одежды», «Как вы шикарны, обворожительны, умопомрачительны», «Купальник сидит идеально», «Такой поплавок. Не мешает плавать?», «Потрясающая девчулька, до безумия красивая», «Формы просто космос», — прокомментировали пост подписчики.

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