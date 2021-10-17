«Было очень круто»: Глюкоза показала, как выглядит после юбилея Баскова

Накануне Николай Басков отметил свой юбилей. Золотому голосу России исполнилось 45 лет. По этому поводу артист собрал весь цвет шоу-бизнеса в одном ресторане, где на широкую ногу отметил личный праздник.

Наталья Ионова, более известная под сценическим псевдонимом Глюкоза показала, как она выглядела после праздника. В своем инстаграм певица опубликовала кадры, на которых позировала с маской на лице.

«Примерно так выглядят люди после юбилея Николая Баскова. Коленька, спасибо! Было очень круто! Веселились и танцевали», — написала Глюкоза.

Добавим, ранее Наталья Ионова спела дуэтом со своей старшей дочерью Лидой, чем привела в восторг свою многомиллионную армию фанатов.

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