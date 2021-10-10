«Она слишком крутая»: певица Глюкоза впервые вышла на сцену вместе с дочкой на шоу «Дуэты»

На телеканале «Россия» идет шоу «Дуэты», во время которого вокалисты только на сцене в конце выступления узнают, кто же стал их партнером. Настоящий сюрприз для певицы Глюкозы приготовили создатели шоу в это воскресенье.

Вокалистка со своим невидимым партнером исполнила хит Айовы «Одно и то же». Когда в финале песни зеркальный экран, разделяющий артистов, поднялся, Глюкоза увидела перед собой старшую дочку Лиду Чистякову.

«Я в таком шоке, — призналась Глюкоза после выступления. — Была на супернервах. Я думала, это будет красивый парень, песня же такая романтичная. Не думала, что здесь будет мой ребенок. Как они это все провернули?»

Дочь Глюкозы, 14-летняя начинающая певица Лида Чистякова решила публично объяснить все маме.

«Знали я и папа. Эти чудесные постоянные поездки к друзьям — это было сюда, на репетиции», — призналась Лида Чистякова.

Глюкоза же честно сказала, что если бы заранее знала, с кем ей предстоит выйти на сцену, отказалась бы от участия в проекте.

«Она слишком крутая», — объяснила Глюкоза.

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