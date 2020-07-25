«Ох, сочная»: Лобода в «голом» платье засветила красивую грудь и безупречные ноги

Светлана Лобода недавно отдохнула с семьей на острове Миконос. Певица после карантина решила не спешить с возращением к работе. Она веселилась с друзьями, а также уделяла время своим дочкам: Евангелина и Тильде. Артистка регулярно занимается спортом. Это позволяет 37-летней маме двух малышей выглядеть не хуже, чем топ-модели. На отдыхе она дразнила фанатов пикантными кадрами в мини-бикини.

Накануне Светлана впервые за долгое время выступила на публике. На мероприятие она отправилась в кожаном мини-платье и жакете в тон. Певица блеснула стройными ногами.

«Магия взгляда и ничего больше», — загадочно написала артистка.

Соблазнительный образ девушки вызвал бурную реакцию поклонников. «Какая шикарная», — отметила Регина Тодоренко. «Бомба», присоединилась певица Глюкоза. «На этом фото прекрасно все!» — заявили фанаты.

А позже Лобода окончательно сразила подписчиков. Она облачилась в платье телесного цвета в греческом стиле. «Голый» наряд позволил певице засветить красивую грудью и безупречные ноги, а также подчеркнуть осиную талию. Артистка сделала макияж в нюдовых тонах, что сделала образ еще более пикантным.

«Я там, где должна быть… Я с тем, с кем должна быть… Я такая, какая должна быть», — прокомментировала фото звезда.

Снимок взбудоражил пользователей Сети. Светлана получила множество комплиментов. «Супер красивая», «Ах, какая женщина, какая женщина», «Греческая богиня», «Малышка Ло», «Вот это образ», «Сочная, аппетитная, нереальная мамочка», «Королевская фигура», «Ох, сочная. Такой можно быть?», «Словно девушка кролика Роджера», — прокомментировали пост подписчики.