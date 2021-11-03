Как найти «свой» спортивный костюм
Видео
Не только фигурное катание: чем еще знаменит Евгений Плющенко
Видео

«Выглядит очень стройной, молодой»: 66-летняя Долина в усыпанном пайетками платье блеснула тонкой талией

Еще историк моды Александр Васильев щедро одаривал комплиментами джазовую диву.

«Выглядит очень стройной, молодой»: 66-летняя Долина в усыпанном пайетками платье блеснула тонкой талией
Лариса Долина. Фото: Instagram.com/larisa.dolina.official

В свои 66 лет Лариса Долина выглядит весьма и весьма моложаво. За счет своей стройной фигуры джазовая исполнительница может позволить себе носить облегающие платья. Так, к примеру, артистка покрасовалась в силуэтном, усыпанном мерцающими и переливающимися пайетками наряде, сделав акцент на красивой линии декольте и умело подчеркнув талию.

Певица Лариса Долина
Лариса Долина в мерцающем кипенно-белом платье умело подчеркнула тонкую талию. Фото: Instagram.com/larisa.dolina.official

«Долина не только выглядит очень стройной, молодой — она просто дива дивная! Мне нравится, когда Лариса делает кудри. Ей идет. У певицы специфические черты лица», — говорил ведущий программы «Модный приговор», оценивая звездный стиль певицы.

Однако на этот раз Лариса Александровна не стала делать свою фирменную пушную укладку с мелкими завитками, отдав предпочтение более элегантной и утонченной укладке. Так, свои локоны певица собрала в замысловатую прическу, оставив у лица только челку.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Лариса ДолинаНовости google