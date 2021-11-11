Счастливая и без макияжа: 66-летняя Долина в «рваных» джинсах скинни и рубашке пришла в гости

Лариса Долина в этом году отпраздновала 66-летие. Она не только продолжает оставаться одной из самых известных певиц в стране, но и старается не отставать от молодых исполнителей.

Артистка за последний год похудела больше чем на 20 килограммов. Она сразу обновила гардероб и теперь все чаще облачается в мини-платья и юбки. Звезда не видит в этом ничего плохого.

В последнее время Лариса Александровна стала реже выходить в свет. Она преподает в вузе, поэтому свободного времени у нее немного. Но накануне артистка отправилась в гости.

Она облачилась в рваные джинсы скинни и белую рубашку оверсайз. Кеды также дополнили ее молодежный аутфит. Долина не побоялась предстать без макияжа, а волосы она присобрала. Звезда смогла повеселиться.

«Классно когда можно слушать музыку и хохотать, и знать что это надолго», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие адресовали ей комплименты. «Счастливые и красивые, столько тепла в фото», «Какая же она крутая! Без макияжа бесподобна», «Лариса Александровна может дать фору молодежи», «Такие крутые прикиды», «Кто ее стилисты? Это просто браво», «Такая стройная, яркая, позитивная», — прокомментировали пост подписчики.

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