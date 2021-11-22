«Красота»: Рудковская в пышном платье цвета спелой вишни со шлейфом пришла на премию

Светская львица отметилась в наряде ливанского модельера Georges Hobeik, который привезла из Парижа.

Яна Рудковская является не только известным продюсером, но и женой фигуристка Евгения Плющенко. Она живет в просторном особняке, где отвела под свой гардероб несколько комнат.

Светская львица интересуется модой, поэтому редко пропускает модные показы. У нее уже есть целая коллекция платьев, сумочек и туфелек люксовых брендов. Блондинка из Парижа в этом году привезла много нарядов.

22 ноября Яна отправилась на премию «Женщины года Glamour». Недавно ей удалось всех впечатлить, когда на балу появилась в золотом платье. Теперь она выбрала не менее броский наряд.

Жена Плющенко облачилась в пышное платье с длинным шлейфом и воланами. Наряд Georges Hobeik цвета спелой вишни украшали стразы. Она дополнила его слингбэками в тон фирмы Amina Muaddi.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит светская львица. Многие стали писать ей комплименты. «Красота», — отметила Ида Достман. «Какая красота! Просто сказка», «Какие у вас платья шикарные, очень интересные все, со вкусом подобраны», «Платье просто невероятной красоты. Яна как всегда своим образом всех затмит и все внимание к себе привлечет», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.