«Самой лучшей красотке»: Алина Загитова показала шикарный букет цветов с любовной запиской

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в сторис Instagram опубликовала букет цветов, который она получила от одного из своих преданных поклонников. Внутри была любовная записка.

«Самой лучшей красотке Алине Загитовой», — гласит подпись.

При этом рядом с записью можно было увидеть сердечко. Кроме того, олимпийская чемпионка мастерски скрыла некоторые слова в записке. Судя по всему, они не предназначены для широкой публики, сообщает популярный спортивный сайт SportKP.ru.

Напомним, что Алина Загитова уже почти два года не выступает на официальных соревнованиях. При этом свою профессиональную карьеру она пока официально не завершала. Звезда ведет уже второй сезон шоу «Ледниковый период» вместе со своим коллегой Алексеем Ягудиным.

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