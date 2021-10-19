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«Самой лучшей красотке»: Алина Загитова показала шикарный букет цветов с любовной запиской

Звезда не стала раскрывать имени своего поклонника.

«Самой лучшей красотке»: Алина Загитова показала шикарный букет цветов с любовной запиской
Алина Загитова. Фото: Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в сторис Instagram опубликовала букет цветов, который она получила от одного из своих преданных поклонников. Внутри была любовная записка.

Записка для Алины Загитовой
Записка для Алины Загитовой. Фото: instagram.com/azagitova/

«Самой лучшей красотке Алине Загитовой», — гласит подпись.

При этом рядом с записью можно было увидеть сердечко. Кроме того, олимпийская чемпионка мастерски скрыла некоторые слова в записке. Судя по всему, они не предназначены для широкой публики, сообщает популярный спортивный сайт SportKP.ru.

Напомним, что Алина Загитова уже почти два года не выступает на официальных соревнованиях. При этом свою профессиональную карьеру она пока официально не завершала. Звезда ведет уже второй сезон шоу «Ледниковый период» вместе со своим коллегой Алексеем Ягудиным.

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