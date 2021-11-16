Украшение проекта: Алина Загитова в мерцающем платье цвета индиго предстала на «Ледниковом периоде»

На Первом канале с успехом идет новый сезон популярного шоу «Ледниковый период».

Каждую субботу поклонники фигурного катания усаживаются у телевизоров, чтобы наблюдать за перипетиями на проекте.

Программы же записываются по вторникам, а потому пользователи соцсетей именно в этот день ждут новых фотографий и видео от участников «Ледникового периода», его ведущих и судей.

Звездные материалы позволяют заглянуть в закулисье проекта и немного пораньше увидеть то, что покажут в конце недели по телевизору.

Так, например, уже известно, в каких нарядах предстанут главный судья «Ледникового периода» Татьяна Тарасова и его ведущие Алина Загитова и Алексей Ягудин.

Татьяна Анатольевна появится в пончо цвета марсала, Алексей Ягудин в темно-синем костюме с «бабочкой», а затмит всех, конечно же, красавица Алина Загитова.

Она появится на экране в мерцающем платье по фигуре цвета индиго. Поклонники, увидевшие фото Алины Загитовой в микроблоге Татьяны Тарасовой, пришли в восторг.

«Звезда Алина», «Алиночка красавица, наша чемпионка со всеми титулам», «Алинка, конечно, красотка!», «Алина — настоящее украшение проекта!», «Алина очень искренне переживает и интересуется всеми участниками, очень приятно смотреть интервью после прокатов! Совсем не наигранно», — высказались в Сети.

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