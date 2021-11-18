Скрыла изъяны: Альбина Джанабаева в черном платье в пол с поясом вышла на ковровую дорожку

Жена Валерия Меладзе стала гостьей на премии. Она выбрала лаконичный образ для такого случая.

Альбина Джанабаева уже длительное время счастлива с Валерием Меладзе. У них подрастают дети: старшему сыну Константину 17 лет, Луке семь лет, а малышке Агате всего полгодика.

Супруги после свадьбы стали чаще появляться на публике вместе. Примечательно, что о младшей наследнице они заботятся вместе. Артист проявляет себя, как заботливый папа.

Недавно Альбина с детьми отдохнула на море. После родов она не вернулась в форму, но умело скрывает недостатки, подбирая удачные наряды. После возвращения в Москву певица появилась на премии.

Она позировала на ковровой дорожке в черном силуэтном платье в пол: трикотажный наряд дополнил пояс, который сделал акцент на талии. Джанабаева распустила волосы и сделала неброский макияж.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что наряд подчеркнул ее фигуру и скрыл изъяны. За счет длины и цвета она выглядела стройнее.

«Это очень красиво», «Как вы посвежели», «Очень эффектное платье», «Так просто и элегантно», «Какая вы женственная», «А почему без мужа?», «Вот это да! Так выглядеть после родов!», «И не скажешь, что вам 42 года», «Такая вы обворожительная», «Грация кошки», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.