«Золотой состав»: Асмус встретилась с Охлобыстиным, Пермяковой и Ильиным

Актриса увиделась с коллегами по сериалу «Интерны». Они отметили день рождения Александра Ильина, который теперь также является музыкантом.

Кристина Асмус давно строит карьеру в кино. Но многие поклонники полюбили ее за роль в сериале «Интерны». Там она показала себя как скромную и даже застенчивую ученицу.

Поэтому позже ее роли раскованных девушек в других фильмах вызвали большой резонанс. До сих пор многие обсуждают ее сцены в картине «Текст». После расставания с Гариком Харламовым она стала еще больше сниматься и даже попробовала свои силы в качестве телеведущей.

22 ноября день рождения отметил коллега Асмус Александр Ильин. Поздравить его приехала не только она, но и другие звезды «Интернов» — Иван Охлобыстин, Светлана Пермякова.

Если Кристина была в узких джинсах и футболке, то Светлана облачилась в платье с бархатным верхом. Именинника было сложно узнать, так как он отрастил пышную бородку. На фото его обнимал Охлобыстин.

«Золотой состав! Жаль не полный… Сегодня день рождения у Саши Ильина! Любимчика всех фанатов „Интернов“, одного из моих любимых актеров с сумасшедшей „собачьей“ органикой, фронтмена группы „План Ломоносова“, прекрасного друга, мужа и дважды отца. Сумасшедше талантливый, всегда верный своим принципам, ищущий, никогда не ведущийся ни на что хайповое и броское, невероятный человечище! Саш, ты крут!!! Восхищаюсь и люблю по-братски! Пусть ты и все твои будут здоровы! Обнимаю крепчайше!» — написала Асмус.

Поклонники признались, что с трудом узнали исполнителя роли Лобанова. «Господи, Ильин как батюшка. Ну такая бородища», «Лобанов постарел, уже 38 лет стукнуло», «Кристина не поменялась», «А Света похорошела», «Какие любимые актеры! И только Ильина и не узнать», — стали писать подписчики.

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