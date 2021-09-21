«Штамп в паспорте – не главное»: Пермякова объяснила, почему не вышла замуж за Скрябина

Как отметила актриса, им даже после расставания удалось сохранить добрые отношения.

Актриса Светлана Пермякова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснила, почему так и не вышла замуж за своего пиар-директора Максима Скрябина. У них есть общая дочь Варвара, но несколько лет назад они официально расстались.

Как отметила Светлана Пермякова, у нее сохранились со Скрябиным хорошие отношения. Он прекрасный папа для ее дочери. При этом Пермякова заметила, что у них случаются недомолвки и разногласия. По словам Пермяковой, их дочь знает, что у нее есть папа и мама. Скрябин помогает им в их загородном доме, чтобы родным людям было хорошо.

«Я не считаю, что надо обязательно расписываться, выходить замуж. Нам это не подходит. Пандемия наглядно показала, что штамп в паспорте – не главное. Многие семьи не смогли уцелеть, а нас этот кризис только объединил». Светлана Пермякова

Напомним, что Светлана Пермякова и Максим Скрябин расстались в 2015 году. Ради дочери они поддерживают теплые отношения.

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