«Был юбилей — 70 лет»: Кристина Асмус поделилась архивными фото с Виктором Сухоруковым

Среди последних публикаций личного микроблога актрисы Кристины Асмус появилась фотография с коллегой Виктором Сухоруковым. Таким способом знаменитость поздравила артиста с прошедшим юбилеем.

Асмус не нашла снимки в день рождения Сухорукова, и решила поздравить актера чуть позже.

«Я хотела выложить их три дня назад, когда у Виктора Сухорукова был юбилей — 70 лет! Но не могла найти… Но выложить фото с гением всегда актуально!», – отметила Кристина.

«Мы снимались вместе прошлым летом в фильме «Своя война». Я помню, как меня трясло перед первым съемочным днем — начало съемок всегда страшно, а тут еще и великий Сухоруков!», — вспомнила Асмус.

Однако опасения Кристины были напрасными. Сухоруков похвалил Асмус. Актриса отметила, что Виктор Иванович иногда напоминает ребенка. Потому что артист очень искренен.

«Актриса ты хорошая, ответственная, ищущая — это все видно. Главное, не зарывайся, не мучай себя и береги. Дай Бог, увидимся до премьеры и самое главное – спасибо тебе за союз!», — эти слова вырезаны теперь в моем сердце! Какой же вы обалденный, Виктор Иванович! С прошедшим днем рождения!», – резюмировала актриса.

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