Мартиросян признался, что Воля и Харламов не делятся с ТНТ и Comedy Club деньгами за гастроли

По словам шоумена, все заработанное юмористы оставляют себе.

Шоумен Гарик Мартиросян в проекте «День со звездой» заявил, что главные юмористы Comedy Club Павел Воля и Гарик Харламов оставляют себе все заработанные деньги за гастроли.

«Будучи в Comedy Club, ты не делишься деньгами, заработанными на гастролях. Вот сейчас Харламов едет на концерт. Он им не привозит деньги с концерта. Или Воля ездит со своими выступлениями». Гарик Мартиросян

«Мы сейчас показали человеческую душу и тебя, и Comedy Club, и ТНТ», — заявил ведущий шоу Денис Ковальский.

Напомним, что Павел Воля и Гарик Харламов — главные звезды канала ТНТ. Они уже много лет ведут популярный проект Comedy Club.

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