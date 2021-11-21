Осиная талия и пышный бюст: Лопырева в платье-бюстье в пол впечатлила публику на вечеринке в Дубае

Победительница конкурсов красоты потанцевала на вечеринке в стиле «Великого Гэтсби». Она поразила гостей своим роскошным луком.

Виктория Лопырева уже давно стала проводить время в Дубае. После рождения сына Марка Лео, она предпочитает отдыхать и работать в теплых странах.

В этом году победительница конкурсов красоты приезжала в Россию и посетила ряд мероприятий, но осенью вернулась в ОАЭ. Она находится вдали от мужа Игоря Булатова, но ей некогда скучать. Почти каждый вечер блондинка выходит в свет.

На днях Виктория отметилась в платье-футляре с молнией на светском ужине. Она общается с шейхами и помогает организовывать гала-вечера. А вот теперь телеведущая оказалась на вечеринке в стиле «Великого Гэтсби».

Для такого случая она выбрала платье-бюстье в пол, усыпанное золотыми пайетками. Наряд с глубоким декольте подчеркнул ее стройную фигуру.

Лопырева сначала дефилировала и наслаждалась шоу, а потом стала веселиться и танцевать с подругами. Платье не сковывало ее в движениях.

Гости вечеринки и поклонники модели были сражены ее образом. Многие осыпали комплиментами 38-летнюю маму. Ее платье произвело фурор. «Яркость зашкаливает», «Какие красивые и яркие девушки», «Девочки, вы огонь, «Такие формы у вас! Идеал женщины», «Талия поражает», «Идеальные формы», «Виктория, вы прям Афродита», «Богиня», «Девушка неземной красоты», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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