«Облегает и блестит»: Лопырева в силуэтной юбке с пайетками и бра подчеркнула изящные формы

Победительница конкурсов красоты в Дубае предстала в броском наряде, который оценил эксперт по стилю Никита Карстен.

Виктория Лопырева всегда умело одеваться ярко и женственно. Она даже являлась обладательнице титула «Мисс Вселенная». В 38 лет блондинка также может похвастаться стройной фигурой, которую она умело подает с помощью нарядов. Для деловых встреч она выбирает костюмы, подчеркивающие щиколотки. А вот для вечеринок Лопырева чаще выбирает более смелые луки.

Этой осенью в Дубае она почти каждый вечер проводит вне дома. Виктории часто отдает предпочтения вечерним платьям. Но накануне она повеселилась на мероприятии в монохромном образе.

Блондинка облачилась в бра и длинную силуэтную юбку с блестящими пайетками. Босоножки на шпильке дополнили ее аутфит. Лопырева не только танцевала, но и устроила фотосессию с подругами.

Наряд подчеркнул ее тонкую талию.Звезда выглядела привлекательно. Но в беседе с порталом Teleprogramma.pro эксперт по стилю Никита Карстен признался, что такие наряды сейчас не актуальны.

«Мне кажется, что образ Виктории немножечко устаревший. И я призывают всех девушек в предверии Нового года стараться уйти от облегающих вечерних платьев. В сочетании того, что красиво — когда облегает и блестит. Как в случае с Викторией. Если это облегающая юбка, то старайтесь ее немного прибить каким-нибудь оверсайз свитером, толстовкой укороченной. Сейчас актуально смешивать стили, а не идти на вечеринку принцессой, как в случае с Викторией. Тут открытый топ. Тогда я бы посоветовал широкие брюки с высокой талией. Они бы подчеркивали идеальную фигуру Лопыревой, и образ смотрелся бы более интереснее. Если оставить низ, то можно поэкспериментировать с верхом. Выбрать водолазку или кофту оверсайз типа. Это не значит, что нужно себя ограничивать от радостных комплектов. Просто стоит думать о том, что существуют правила. Если мы оголяем низ, то закрываем вверх, и наоборот. Не будьте елкой, чтобы у вас все блестело и мерцало. Нужно знать меру. Чем сдержаннее лук, тем он смотрится более грамотно и гармонично», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Никита Карстен — эксперт по стилю и создатель модного бренда одежды, обучался в школе моды Вячеслава Зайцева, прошел авторский курс по стилю Анастасии Ножиной, изучал базовый гардероб стилиста Аллы Романовой, гид по индивидуальному стилю Top Mua. Опыт работы в индустрии моды — 6 лет.

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