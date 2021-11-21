«Ух ты! Как красиво!»: Орбакайте в блузке с царственными рукавами и юбке с вышивкой выступила в Кремле

Кристина Орбакайте в этом году почти не покидает Москву. Она отпраздновала 50-летие с родными, а потом стала гастролировать и играть в театре. Этой осенью артистка часто выходит в свет.

Певица то и дело демонстрирует женственные наряды. Недавно она продефилировала в платье с юбкой-солнце в ретро стиле. А вот для встречи с Юлией Барановской, звезда выбрала блузку и лосины.

Перед путешествием с мужем Михаилом Земцовым Орбакайте также успела выступить в Кремле. Она приняла участие в концерте в честь поэта Леонида Дербенева.

На публике певица предстала в атласном костюме с блузкой с эффектным царственными рукавами, расшитыми кружевом. А юбку украшала ручная роспись. Кристина дополнила наряд крупным декольте.

«Выступала на замечательном концерте, где звучали песни-легенды, песни-душа, песни-любовь, песни на стихи Леонида Дербенева! Total look», — написала звезда.

Поклонники и друзья были сражены. Многие написали комплименты, увидев ее образ. «Ух ты! Как красиво!» — заявила Алика Смехова. «Красиво», — присоединилась Екатерина Стриженова. «Песня красивая и вы красоты неземной», «Очаровательная женщина! Мощная и сильная актриса!», «Потрясающий наряд», «Какие красивые рукава, как крылья у птицы», — прокомментировали пост подписчики.

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