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«В гостях у Барановской»: Орбакайте предстала в кожаных брюках и черной блузке в крапинку

Певица пообщалась с Юлией Барановской и похвасталась своим современным нарядом.

«В гостях у Барановской»: Орбакайте предстала в кожаных брюках и черной блузке в крапинку
Кристина Орбакайте. Фото: Globallookpress.com

Кристина Орбакайте выступает на сцене большую часть жизни. Также с малых лет она играет в кино. В этом году дочка Аллы Пугачевой отпраздновала 50-летие. Примечательно, что она выглядит моложе свои лет, а также держит себя в форме.

В этом году артистка часто появляется на публике. Она снимается в сериале и зачастую оказывается на концертах. Также звезда регулярно выступает.

Накануне у Кристины был насыщенный день. Она не только оказалась в Кремле, но и посетила «Русское радио», где общалась с Юлией Барановской. Для такого случая артистка выбрала современный лук с кожаными брюками скинни и черной блузкой в крапинку, которую дополнила ремнем. Сапоги на каблуке завершали ее монохромный аутфит. Орбакайте распустила волосы и сделала легкий макияж.

Кристина Орбакайте. Фото: instagram.com/orbakaite_k/

«Вчера в эфире „Русского радио“ была в гостях у Барановской, говорили о многом, а мы даже презентовали мой аромат „Kristina“. А завтра, 21 ноября, я буду в любимом городе Санкт-Петербурге! Если погода позволит, прогуляюсь по невероятно красивому историческому центру», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие адресовали ей комплименты. «Кристиночка шикарная, любимка наша», «Вы всегда прекрасна, начиная с „Веселых ноток“», «Это ум, элегантность, шарм!», Какая стройная«, «Ну очень красивая», «Хочется любоваться», «Крутая!», «Какие длинные ноги», — прокомментировали пост подписчики.

Кристина Орбакайте и Юлия Барановская. Фото: instagram.com/orbakaite_k/

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