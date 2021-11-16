В 50 лет умеет зажигать: Орбакайте с челкой-шторкой и в платье с пышной юбкой устроила дефиле

Кристина Орбакайте давно стала популярной певицей и актрисой. Она родилась в семье Аллы Пугачевой, поэтому с малых лет была окружена творческими людьми. В этом году Кристина отпраздновала 50-летие.

Она отпраздновала юбилей с родными и друзьями. Обычно артистка живет в США, но в этом году она снимается в кино, ездит на гастроли посещает разные мероприятия в Москве.

Не так давно Кристина увиделась с друзьями. Она была в брюках и кардигане. Певица обладает стройной фигурой, которую зачастую подчеркивает нарядами. А вот 15 ноября она оказалась в гостинице «Космос». Сначала дочка Аллы Борисовны любовалась видом на город, а потом похвасталась своим ярким образом в стиле ретро.

Орбакайте устроила дефиле в коридоре гостиницы. Она предстала в платье с пышной юбкой и колготках в сетку. Наряд дополнили алые туфли-лодочки. Певица сделала прическу с пучком и челкой-шторкой. А яркая помада завершила ее аутфит. Артистка грациозно дефилировала, красуясь на камеру.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Кристина. Многие осыпали ее комплиментами. «Как же сильно здесь похожа на маму, Кристина», «Такие красивые ноги», «Кристина, очень красивое платье, и вам идет этот образ!», «Утонченная , талантливая, стильная и нереальная красотка», «Ну просто чудо! Такая грация», «Очень яркая! И такая молодая в 50 лет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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