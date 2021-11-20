«Где лягушонок?»: Орбакайте показала, как дочка в пуховике и брюках с принтом «тай-дай» приехала из США

Кристина Орбакайте уже давно стала певицей и актрисой. Она родилась в звездной семье, поэтому тоже тянулась к творчеству. Теперь Кристина одна из самых востребованных артисток в России. Более того, уже поет ее дочка Клавдия.

Девятилетняя девочка учится в школе в Нью-Йорке. Летом она гостила у бабушки Аллы Пугачевой, а потом уехала учиться. Орбакайте вернулась в Россию, так как у нее были концерты, съемки и выступления.

Но 20 ноября внучка Примадонны вернулась в Москву. Трогательную встречу певица засняла на видео. В дверях она ждала наследницу.

«А где лягушонок? Где?» — спросила звезда. «Ура! Кто приехал ко мне!» — обрадовалась она.

Клавдия была в брюках с принтом тай-дай и пуховике с мехом и узором под хохламу. Она улыбалась, когда увидела родню. Несколько месяцев она была вдали от них.

Поклонник отметили, что девочка очень похожа на папу. Многие стали писать ей комплименты. «Ох, как выросла», «Клава такая красотка», «Очень похожа на папу», «Какой лучезарный ребенок», «Какой у нее пуховик», «Стильная как мама», «Сколько счастья на лице», «Просто чудесная», «А Земцов приехал?», «Почему она была без вас?», «Какая взрослая!», «Вот оно счастье», — прокомментировали пост подписчики.

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