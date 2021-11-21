Ксения Бородина в модном пуховике Prada и джинсах с подворотами похвасталась лифтолуком

Ксения Бородина уже давно работает на телевидении. Зрители ее знают, как ведущую «Дома-2». Ксения часто оказывается под прицелом камер, поэтому она привыкла всегда хорошо выглядеть. Телеведущая не скрывает, что следит за модой и порой тратит большие суммы денег на обновки. У нее большая гардеробная, где она хранит коллекцию обуви и нарядов. Но она продолжает покупать себе куртки и пальто.

Недавно Ксения посетила шоу «Кто хочет стать миллионером?», где сыграла с партнером по «Ледовому периоду» Дмитрием Соловьевым. Тогда она предстала в пальто с актуальным принтом. А вот теперь телеведущая решила показать свой лифтолук после посиделок с подругами. Бородина позировала в джинсах с подворотами, клетчатой рубашке и дутом черном пуховике Prada.

Примечательно, что дутые пуховике в тренде. Ранее Лиза Арзамасова, Лера Кудрявцева и Татьяна Навка тоже примерили модные зимние пуховики. Ксения не побоялась запечатлеться без макияжа и с гулькой на голове.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие одарили ее комплиментами. «Ой, такая милая», «Простая девушка», «Какой крутой стайл», «Пуховик крутой», «Такая стройная», «Ксения, вы так даже моложе», «Убирайте волосы, лицо красивое», — стали писать пользователи Сети.

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