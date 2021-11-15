«Валерия Львовна! Какая вы яркая!»: Кудрявцева в дутом пуховике цвета Барби встретилась с Лазаревым

Телеведущая провела время с бывшим возлюбленным. Она даже показала его истинное лицо.

Лера Кудрявцева уже длительное время счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. У них подрастает дочка Мария. Телеведущая старается все свободное время уделять семье.

Но при этом она много работает, ведет концерты и другие мероприятия. В 50 лет блондинка может похвастаться стройной фигурой. Она всегда любила наряжаться и даже теперь не перестает хвастаться нарядами.

Не так давно Лера вернулась из отпуска, который провела в США. Она уже отметилась на съемках в ультрамариновом костюме. А теперь телеведущая приехала на съемки передачи к Новому году. В гримерке она встретила бывшего возлюбленного Сергея Лазарева. Певец был в брюках и жакете. Он с радостью встретил Кудрявцеву, которая появилась в дутом пуховике цвета Барби.

«Валерия Львовна! Какая вы яркая!» — заявил он. «Да, в отличие от вас, черненьких», — ответила звезда. «Я не черненький, я синенький, но дальтонизм уже, конечно, понятно. Ну что, снимем с тебя пуховик?», — предложил Сергей.

Потом Лера уже позировала в розовой блузке и юбке-футляре черного цвета. Ее напарник нашел себе рубашку. Они решили снять видео.

«Ты стоишь, улыбаешься. Добрый как будто бы. А ровно две минуты до этого был мат, крик, ор. Жаль, что не видят истинного твоего лица», — заявила телеведущая.

Поклонники были рады видеть их вместе. Примечательно, что Кудрявцева долго с ним встречалась. А после расставания у нее появились муж и дочка. У Сергея также подрастают двое детей, а вот о второй половинке он умалчивает.

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