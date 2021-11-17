Бородина в джинсах-трубах и алом жакете оверсайз появилась на шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Ксения Бородина уже давно стала популярной телеведущей. Зрители ее знают благодаря проекту «Дом-2». Но в этом году многое в ее жизни поменялось. Бородина развелась с мужем Курбаном Омаровым.

Она стала чаще выходить в свет и посещать вечеринки с подругами. Телеведущая всегда любила наряжаться, но теперь ее наряды стали более броскими, по мнению поклонников. Примечательно, что она участвует в «Ледниковом периоде», благодаря которому даже похудела.

На льду Бородина демонстрирует не самые лучшие результаты, что ее расстраивает. Однако напарник Дмитрий Соловьев всегда ее поддерживает. На этот раз она отправилась на съемки шоу «Кто хочет стать миллионером?», где ведущим является Дмитрий Дибров. Для такого случая она облачилась в джинсы-трубы и алый жакет оверсайз. Наряд дополнили туфли на каблуке.

«Ой, ребят. Позор не заканчивается у меня. В „Ледниковом“ поучаствовала. Сегодня решила блеснуть своими знаниями. Ну надеюсь, хоть три первых вопроса пройдут удачно. Легендарная студия, правда, без зрителей», — поделилась звезда.

Ксения не скрывала волнения. А вот Соловьев признался, что тренировался и надеется дойти до несгораемой суммы. К слову, телеведущая взяла с собой младшую дочку Теону. Девочка не только нарядилась, но и накрасила губы.

«Под цвет моего жакета», — заметила Бородина.

Поклонники отметили, что она хорошо выглядит. Многие признались, что будут за нее болеть.

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