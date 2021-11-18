«Украсит любую фигуру»: Бородина отметилась в топовом пальто этой осени и джинсах-дудочках

Телеведущая после съемок запечатлелась в модном наряде с пальто, которое оценила стилист-имиджмейкер Анастасия Стар.

Ксения Бородина работает на телевидении большую часть жизни. Она давно привыкла к тому, что всегда находится под прицелом камер. Звезда «Дома-2» следит не только за своей внешностью, но и за модой.

Ксения не скрывает, что большую часть денег тратит на обновки. Примечательно, что этой осенью она часто выходит в свет. Ей удается сочетать платья, актуальную обувь и куртки.

На днях Бородина посетила шоу «Кто хочет стать миллионером?», которое ведет Дмитрий Дибров. Для такого случая она выбрала алый жакет. А вот после съемок телеведущая отметилась в джинсах-дудочках и кремовом пальто с принтом. Наряд дополнили белые кеды и объемная сумка. Ксения запечатлелась в лифте, похваставшись осенним образом.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. А для портала Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист-имиджмейкер Анастасия Стар.

«Пальто — топ! Актуальная длина, принт вне времени и базовый цвет, который впишется в любой гардероб. Длина миди не только добавляет рост, но и отлично работает как с брюками, так и с юбками и платьями. Джинсы также актуальны в этом сезоне. Во-первых, цвет, который украсит любую фигуру. Во-вторых открытые щиколотки добавляют нам плюс один к элегантности, женственности и легкости. В-третьих, фасон не стандартный и станет украшением любого образа. Образ Ксении смело можно назвать трендовым, современным и стильным. Отлично подойдет для городских жительниц на каждый день!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Стар — дипломированный стилист-имиджмейкер, модный обозреватель, стилизатор личного бренда и съемок.

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