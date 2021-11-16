Buongiorno! Анна Нетребко в брюках с принтом и приталенном жакете предстала в Милане

Анна Нетребко давно стала одной из самых знаменитых оперных артисток. Она постоянно гастролирует, поэтому у нее есть квартиры в разных странах. В этом году она много времени провела в России и даже отпраздновала 50-летие в Кремле.

Но осенью певице пришлось сделать перерыв, поэтому она впервые за два года посетила США. Звезда много гуляла и веселилась с друзьями в Нью-Йорке.

Нетребко знаменита не только благодаря голосу, но и своему чувству стиля. Она не боится экспериментировать с нарядами. На этот раз артистка приехала в Милан.

Она запечатлелась на главной площади в синем жакете с лацканами и принтованных брюках. Наряд украсили сумка винного цвета и кожаные перчатки. Анна надела и солнцезащитные очки. Она отправилась на репетицию в театр.

«Buongiorno!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная дива. Многие вновь назвали ее эталоном стиля.

«Прекрасная», — заявила Валерия. «Смелый костюмчик», «Анна, вы как всегда великолепны! Как вы умеете это носить», «Королевский стиль», «Неотразима», «Образ — прямо конфетка! А девушка сама прелесть!», «Какое счастье наслаждаться красотой Миланского собора», «Цвет бордо — королевский», — прокомментировали пост подписчики.

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