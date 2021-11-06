Еще стройнее: Нетребко в алой куртке с бахромой и брюках-дудочках прогулялась по Центральному парку

Оперная дива в компании подруг прошлась по любимым местам в Нью-Йорке.

Анна Нетребко является оперной певицей. Она регулярно гастролирует, а ее расписание расписано на годы вперед. Но из-за пандемии даже артистке пришлось три месяца провести дома в Вене.

Она постепенно вернулась к работе и в этом году отпраздновала юбилей в Кремле в Москве. Потом она отметилась в Швеции и пропала на время. Как оказалось, звезда устроила себе вынужденные каникулы.

Если первые дни Анна отдыхала в Майами, то потом приехала в Нью-Йорк. Там у нее есть своя квартира. Первым делом певица прогулялась с подругами по Центральному парку, где у нее есть именная скамейка — подарок мужа Юсифа Эйвазова.

Примечательно, что для такого случая артистка облачилась в алую куртку с бахромой и принтованные брюки-дудочки. Образ дополнили блузка на завязках и шапка с ушками.

«В Центральном парке развелось много жирных белок…и крыс — но, это не про нас», — призналась звезда.

Нетребко смогла повеселиться. Она поделилась яркими кадрами. Многие одарили ее комплиментами. Яркий образ дивы привлек много внимания. «Какая у вас классная компашка! Очень простые и теплые отношения!», «Вы прекрасны», «Вы классные. Анечка, а шляпка ваша выше всех похвал», «Как вы похудели! Ноги такие тонкие», — прокомментировали пост подписчики.

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