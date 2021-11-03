«Ох, какие изящные ножки»: Семенович в платье оверсайз устроила пляски на пляже в Египте

Певица решила похулиганить на отдыхе. Она сняла на видео, как повеселилась на закате солнца.

Анна Семенович раньше выступала в составе группы «Блестящие». Но уже несколько лет она строит успешную сольную карьеру. Певица знает, что многих восхищаются не только ее вокалом, но и фигурой.

Артистка никогда не остается незамеченной, когда появляется на красных дорожках. Она рассказывала, как постоянной пытается привести себя в форму. Но при этом звезда не скрывает, что любит вкусно покушать.

Этой осенью Анна отправилась в отпуск. Она решила провести время в Египте. Певица обычно редко публикует фото в купальнике, но на этот раз она похвасталась постройневшими формами.

А вот теперь артистка решила похулиганить на пляже. Она облачилась в алое струящееся платье оверсайз. Семенович стала танцевать босиком на песке, игриво трогая подол наряда. Она продемонстрировала свои стройные ноги.

«Закат полный любви», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как постройнела певица. Многие одарили Анну комплиментами. «Класс. Легкость и грация», «Аня! Как же красиво! И вы красотка», «Столько легкости и любви в тебе, обожаю», «Ты необыкновенная!», «Какая вы сногсшибательная», «Ох, какие изящные ножки», «Аленький цветочек. Богиня морской стихии», «Без лифчика!», «Очень изящные щиколотки», — прокомментировали пост подписчики.

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