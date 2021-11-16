«Ох и вид сзади»: постройневшая Анна Семенович оголила рельефные бедра в бассейне

Анна Семенович уже много лет выступает на сцене. Она раньше была частью группы «Блестящие», а потом стала строить сольную карьеру. Пока артистке с пышными формами не везет только в любви.

Она мечтает выйти замуж и стать мамой, но пока ни один из женихов не сделал ее счастливой. Примечательно, что недавно Анна устроила себе отпуск в Египте. Она провела несколько недель на курорте.

Обычно Семенович редко делится пляжными кадрами. Но на этот раз она даже устроила танцы в алом платье пляже. Певица постройнела, поэтому даже запечатлелась в купальнике.

На этот раз она опубликовала фото, на котором предстала в фиолетовом монокини. Звезда прикрыла прелести рубашкой, но засветила рельефные бедра. Она продемонстрировала упругие ягодицы прямо в бассейне.

Поклонники пришли в восторг от того, в какой форме находится Анна. Многие осыпали ее комплиментами. Певица сразила подписчиков своей фигурой. «Анна, классно выглядишь», «Похудели? А почему ступенька поплыла?», «Какие рельефные бедра», «Ох и вид сзади», «Как откровенно», «Анечка, какая фигурка! Какая вы стройная», «Когда успели так похудеть?» — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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