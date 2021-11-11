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«Примерно вот так»: Анна Семенович озвучила зарплату, которая должна быть у ее будущего мужа

Как отметила певица, для нее важно, чтобы мужчина любил ее и был надежным.

«Примерно вот так»: Анна Семенович озвучила зарплату, которая должна быть у ее будущего мужа
Анна Семенович. Фото: Globallookpress.com

Певица Анна Семенович в интервью Иде Галич озвучила зарплату, которая должна быть у ее будущего мужа.

«Я хочу, чтобы мой мужчина любил меня, был надежным. Ну и чтобы он тоже, конечно, зарабатывал какие-то нормальные деньги».

Анна Семенович
Анна Семенович
Анна Семенович. Фото: Globallookpress.com

«Нормальные деньги, это, как думаешь, сколько?» — спросила Ида Галич.

«Я не буду говорить сумму. В одном интервью назвала меня потом просто распяли», — заметила Анна Семенович.

«От пяти миллионов рублей нужно, чтобы он зарабатывал в месяц?» — не отставала Ида Галич.

«Примерно вот так. Пять миллионов рублей в месяц», — заметила звезда.

Напомним, что Анне Семенович сейчас 41 год. Певица никогда не была замужем.

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