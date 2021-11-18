Как два капли воды: Татьяна Навка в шифоновом платье цвета Барби продефилировала с дочкой

Фигуристка сняла видео, в котором показала, как выглядит в обычной жизни и на светском рауте.

Татьяна Навка уже давно завершила карьеру в спорте. Но она продолжает выходить на лед, так как тренирует детей и участвует в ледовых шоу. Много внимания спортсменка уделяет семье. У нее подрастает дочка Надежда, которая в этом году пошла в школу.

Девочка участвует в ледовых постановках и приносит домой медали с соревнований. Более того, она как и мама любит наряжаться.

Не так давно Навка показала, как вместе со старшей дочкой Надеждой Жулиной оделась в одном стиле. Маленькая Надя тоже не отстает от сестры. Недавно девочка устроила дефиле в платье оверсайз. На этот раз фигуристка решила заснять видео с младшей наследницей.

Сначала они позировали в повседневных образах. Мама и дочка были в спортивных костюмах. А потом Татьяна предстала в шифоновом струящемся платье в пол цвета Барби. Надежда тоже предстала в розовом платье, но пышном с цветочным узором.

Поклонники восхитились дочкой фигуристки. Многие также отметили, что Навка выглядит моложе своих лет. «Такая нежная Даня», «Очень красивые», «Ох, какие платья», «Наряд прям роскошный», «Принцессы», «Ну прям чудесные лебедушки», «У Татьяны очень красивые платья, а дочка ее копия», «Ну Надя такая милая, а в этом платье просто принцесса», — прокомментировали кадры подписчики.

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