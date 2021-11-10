«На одной волне»: Навка предстала с дочками в одинаковых рубашках оверсайз и глянцевых ботинках

Татьяна Навка выступает на льду большую часть жизни. Она завоевала множество медалей и стала олимпийской чемпионкой. Теперь спортсменка не только тренирует детей, но и свою дочку Надежду Пескову.

Девочка только в этом году пошла в школу, но у нее уже много наград. А от первого брака у Навки есть дочка Саша Жулина, которая в свой 21 год уже может похвастаться тем, что жила в США, а теперь она учится в МГИМО.

Порой Навка вместе с наследницами ездит в отпуск. Вместе с ними ее можно увидеть на светских раутах. Фигуристка отмечает, что ее старшая дочка одевается стильно и женственно.

На этот раз спортсменка сняла видео, на котором оделась в одном стиле со своими детьми. Сама Татьяна предстала в лимонной рубашке оверсайз, лосинах и лаковых ботинках на шнуровке. В таких же образах предстали Саша и Надя, но у них рубашки были других цветов.

«На одной волне», — написала звезда.

Поклонники отметили, что наследницы чемпионки повзрослели. Жулина уже стала ростом с маму. Другие оценили их family look. «Чудесные», «И не скажешь, что вам 46 лет», «А дочки — ваша копия!», «Какие классные», «Крутые наряды», «Ой, на Наде рубашка, как платье!», «Такие все красивые», «Как Саша повзрослела!», «Налюбоваться нельзя», — прокомментировали пост подписчики.

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