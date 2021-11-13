«Молодец»: Навка засняла, как дочка-первоклашка дефилирует в шифоновом платье перед камерой

Татьяна Навка уже давно покинула большой спорт, но она регулярно оказывается на льду. Фигуристка не раз появлялась на красных дорожках и светских раутах. Каждый раз спортсменка наряжается в платья и костюмы.

Все чаще ее сопровождает дочка Надежда. Девочка занимается фигурным катанием. Примечательно, что она порой выступает в копиях образов своей мамы.

Навка любит наряжаться и тщательно подбирает себе наряды. Недавно она приняла участие в фотосессии, продемонстрировав вечерние наряды. Теперь и Надежда снялась в фотосессии. На новых кадрах она дефилирует в струящемся шифоновом платье перед камерой. Белые сапожки дополнили ее наряд. Татьяна восхитилась своей наследницей, которая грациозно двигалась.

«Было! Молодец», — сказала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Надежда. Многие отметили, что она копия мамы, а также унаследовала ее грацию.

«Какая она красотка», «Сама нежность», «Это очень эффектно», «Какая модель», «Платье просто прелесть», «Надя, такая нежная», «Это круто! Так уметь ходить в ее возрасте», «Наденька чудо», — прокомментировали пост подписчики. Навка пообещела, что скоро расскажет, для чего была эта съемка.

Напомним, что у фигуристки также есть старшая дочка Саша Жулина. Недавно они увиделись и сняли видео вместе с Надеждой. Все оделись в одном стиле.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.