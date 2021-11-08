Моложавая мама и сестрички-подружки! Навка без капли макияжа на лице позировала для фото с дочкой от Жулина и младшей — Надюшей

Татьяна Навка во время первой волны короновируса научила своих дочерей варить борщ из капусты, свеклы и свежего укропа. С малышкой Надей фигуристка также пекла домашнее шоколадное печенье. Наследница олимпийской чемпионки в танцах на льду бегло говорит на французском, английском и учит китайский. По словам фигуристки, когда она сама была ребенком, ее родители не понимали важность изучения языков. А сама Татьяна хочет, чтобы ее дети могли спокойно путешествовать, зная как можно больше, и, не теряясь в другом социуме из-за языкового барьера.

В своем микроблоге Татьяна Навка поделилась свежим домашним снимком, позируя в бледно-розовой толстовке. В кадре олимпийская чемпионка в танцах на льду предстала без капли макияжа на лице, собрав волосы в пучок. Рядом со своей звездной мамой запечатлелись сестрички-подружки Саша Жулина и Надя Пескова.

У Надюши меняются молочные зубки. Как и ее мама девочка увлекается фигурным катанием и делает свои первые успехи в спорте.

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