«Вот это раздобрела»: Ольга Бузова в мини-юбке и кедах обнажила пополневшие ноги на кухне

Ольга Бузова уже давно привыкла к вниманию общественности. С 18 лет она стала звездой телевидения. Ольга теперь не только телеведущая, но и певица. В этом году она стала все чаще сниматься в новых проектах.

Летом артистка снялась в шоу «Звезды в Африке», а также в проекте «Х-Фактор. Беларусь». Тогда она поправилась, о чем потом сама призналась. Также блондинка теперь ведет кулинарную программу.

По словам Бузовой, теперь она стала чаще готовить. А во время поездок телеведущая всегда посещает местные рестораны. На этот раз она поделилась кадром, на котором предстала на кухне у духовки.

Артистка позировала в белой футболке и мини-юбке с полосами под зебру. Образ дополнили белые кеды. Ольга подчеркнула свои ноги и едва прикрыла бедра Она также сделала высокий хвост.

«Лично я стала готовить намного чаще, несмотря на свой бешенный ритм. Раньше мне казалось, что это очень сложно и долго, но оказывается, что это не так, особенно когда у тебя на кухне есть классная техника», — написала звезда.

Поклонники удивились тому, как пополнела артистка. Наряд позволил им разглядеть ее формы. «Красивая, но что с ногами», «Вот это раздобрела», «Просто две тумбы, а не ноги», «Юбку натянула почти до шеи», «Ну стала крупной дамой», «Что стало с ногами! Оля, хватит есть колбасу», — стали писать пользователи Сети.

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