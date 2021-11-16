«Ловите идеальную талию»: Бузова в трикотажном платье миди и трендовых ботинках отправилась на ужин

Телеведущая выбрала монохромный образ для вечернего выхода в свет в Стамбуле.

Ольга Бузова не скрывает, что любит привлекать внимание. Она всегда продумывает свои образы не только для выступлений, но и для прогулок. А вот на красных дорожках телеведущая зачастую позирует в вечерних нарядах.

В этом году Ольга много путешествует по работе, но также она находит время на отдых. После прогулок по Парижу и Милану она снова улетела. Теперь звезда отдыхает в Стамбуле.

Весь день Ольга наслаждалась красотами турецкого города. Она предстала в куртке из денима и джинсах. Телеведущая поправилась, но умело скрывает недостатки фигуры. А вот вечером к ней приехала подруга. Они решили поужинать в ресторане с видом на город.

На этот раз артистка нарядилась в черное трикотажное платье миди, которое дополнила поясом Louis Vuitton и ботинками на шнуровке. Такая мускульная обувь в тренде в этом сезоне.

«Обычно меня выручает красная помада. Но как я ни старалась, левой рукой я не смогла это сделать. Поэтому ловите мою идеальную талию! Просто идеальнейшую», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга Многие одарили ее комплиментами. «Какая красивая», «Только косички портят образ», «Хорошенькая с таким мейком», «Лучше без помады», «Платье крутое», «Мне все нравится, кроме прически», — прокомментировали кадры пользователи Сети. Добавим, что ранее Ани Лорак, Ксения Бородина и другие модницы тоже отметились в трикотажных платьях.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.