Голливудский шик: Бузова в шубе и черном платье с разрезом продефилировала по улице Стамбула

Телеведущая нарядились на отдыхе. Она поздравила Марию Погребняк, приехав в ресторан.

Ольга Бузова уже давно стала телеведущей. Она не перестает находить в себе новые таланты. Уже пять лет Ольга поет, а также длительное время строит карьеру актрисы. Она не скрывает, что любит привлекать внимание публики.

Бывшая ведущая «Дома-2» особое внимание уделяет нарядам. Она очень радуется, когда ей дарят люксовые наряды. При этом звезда также и сама себя балует дорогими нарядами.

Этой осенью Бузова устроила себе отпуск. Она посетила Париж, Милан, а теперь приехала в Стамбул. Целыми дня артистка гуляет по улицам. Но вечерами она всегда едет в ресторан.

Накануне телеведущая отметилась в трикотажном платье с поясом. А вот 17 ноября она нарядилась, так как в город приехала ее подруга Мария Погребняк. Жена футболиста решила там отметить день рождения.

Ольга выбрала черное шелковое платье с открытой спиной. Наряд с разрезом дополнили туфли на каблуке. Она накрасила губы алой помадой и собрала волосы в пучок. Телеведущая запечатлелась с шубой из натурального меха на плечах. Потом она продефилировала по улице.

На празднике Бузова не только смогла поздравить подругу, но и потанцевать. Она затмила Марию благодаря своему вечернему луку. Поклонники осыпали ее комплиментами.

«Какие красотки! Ольге жениха богатого и успешного желаю», «Шикарная», «Такой наряд красивый», «Выглядит роскошно», «Меха украсили, но они не в моде», «Голливудский стиль», «Какая красота, платье идеально село», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.