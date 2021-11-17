«Оверсайз сейчас в моде»: Бузова облачилась в трендовую косуху и брюки с лампасами

Телеведущая в Стамбуле отметилась в осеннем наряде, который оценила стилист Мария Рябова.

Ольга Бузова не скрывает, что хорошо зарабатывает. Она любит наряжаться и к каждому выходу в свет готовится с особой внимательностью. Ей нравится удивлять публику. Примечательно, что в этом году она поправилась.

Артистка все лето провела на съемках, где ей приходилось перекусывать. Но теперь она не только занимается спортом, но и подбирает наряды, которые скрывают изъяны фигуры.

Вот уже несколько дней Ольга находится в Стамбуле. Каждый день она гуляет по городу. Телеведущая успела отметиться в дубленке, а также трикотажном платье миди. А вот накануне артистка отметилась в отеле с брюках клеш с лампасами и черной косухе оверсайз. Ее образ дополнили кроссовки. Бузова запечатлелась с представителем отеля.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие отметили, что ей идет такой стиль. Но нашлись и те, кто подверг ее критике. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Мария Рябова.

«Не могу назвать образ Ольги удачным. К куртке вопросов нет, хороший базовый фасон, оверсайз сейчас в моде. А вот дальше хочется заменить свитер на более свободный и взять кроссовки не столь откровенно спортивные, но массивные кожаные или комбинированные. Однако, Ольга явно следит за трендами: в этом сезоне брюки с лампасами были на показах многих дизайнеров!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Мария Рябова — стилист- имиджмейкер. Прошла обучение в Школе шопинга, 2020 г. — Шкона модных профессий Restyle. Эксперт в вопросах делового и светского протокола — работала в отделе протокола в крупной компании. — дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

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