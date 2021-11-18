«Просто фитоняшка»: Ани Лорак в облегающих лосинах вильнула своей «сдобой»

Ани Лорак является одной из лучших украинских исполнительниц. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Певица живет в Москве, но часто ездит в Киев, где у нее живут родные. А вот отдыхает она на роскошных курортах.

Обычно артистка берет с собой дочку Софию. После развода с Муратом Налчаждиоглу она редко говорит о личной жизни. Но стоит отметить, что в 43 года звезда может похвастаться стройной фигурой.

Примечательно, что Лорак этой осенью часто появляется на публике. Она любит носить не только соблазнительные наряды, но и пальто, тренчи. Певица не боится подчеркивать свои формы на сцене и в обычно жизни.

После очередных съемок она приехала на репетицию. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) решила продемонстрировать свою фигуру в топе и лосинах. Наряд подчеркнул ее формы.

Лорак игриво повиляла бедрами. Она также сделала выпад, показав упругие ягодицы. Певица покрасовалась перед камерой в спортивном наряде.

Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами. «Каролина, вы просто фитоняшка», «Какие формы! Очень красиво», «И талия, и бедра», «Сдоба такая сочная», «Вот это мощный орех», «Как вы все успеваете», «Очень хороша», «Такая соблазнит одним взглядом», «Идеальная! Как космос», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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