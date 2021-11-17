«Вот это талия»: Ани Лорак в откровенном наряде без нижнего белья сразила публику

Певица выбрала соблазнительный наряд, в котором не постеснялась выйти к журналистам. Поклонники были ошеломлены.

Ани Лорак давно стала певицей. В ее копилке множество наград. Она продолжает выпускать хит и создает красочные шоу. В последнее время артистка много путешествует. Она не скрывает, что любит проводить время с дочкой Софией.

Но этой осенью звезда готовится выпустить новый альбом. А накануне она выступила в Москве. Примечательно, что ей удалось сразить публику своим нарядом.

Сначала Лорак покрасовалась в топе и лосинах из латекса в гримерке. Она устроила соблазнительные танцы. Певица обнажила свой живот. Она отказалась от нижнего белья, что придало еще больше пикантности ее образу. Артистка демонстрировала грациозные движения. Наряд подчеркнул ее изгибы фигуры.

Примечательно, что Каролина ( настоящее имя звезды. — Прим. ред.) в таком виде предстала на публике. Она пообщалась с журналистами. Однако многие лишились дара речи, увидев диву. Артистка была на шпильках, что визуально удлинило ее ноги. Она очаровала представителей СМИ своим луком.

Поклонники тоже были сражены тем, как выглядит 43-летняя певица. Многие адресовали ей комплименты. «Ух, это так смело», «С такой фигурой можно и голой ходить», «Ну какая красивая», «Вот это пресс», «Просто ошеломила своими формами», «Вот это талия», «Ох и формы», «Нет слов», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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