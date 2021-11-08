Утеплилась красиво: Лорак вслед за Алсу предстала в белоснежном пальто и кожаных сапогах

Ани Лорак является не только одной из самых популярных украинских исполнительниц. Поклонники часто восхищаются ее нарядами. Артистка в 43 года может похвастаться стройной фигурой. Она признавалась, что любит носить монохромные наряды.

По ее словам, акценты в луках она делает с помощью аксессуаров. На сцене артистка появляется чаще всего в вечерних платьях.

А вот для прогулок Лорак выбирает более комфортные образы. Этой осенью она носила пуховую жилетку, а также косуху. На прогулке в начале ноября певица предстала уже в белоснежном пальто и кожаных сапогах на устойчивом каблуке.

Певица продефилировала по улице. В последнее время светлые оттенки стали трендом. Оксана Федорова, а также Алсу уже выбрали белое пальто в этом сезоне.

Многие поклонники посчитали, что Лорак идет этот наряд. «Очень красивый и нежный образ», «Какой образ», «Каролиночка! Вы, как всегда, роскошны, красотка!», «Такая платформа! Как вы ходите», «Элегантная наша», «Какое клевое пальто у вас!», «Безумно красивая», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что о двубортных моделях ранее высказывалась Эвелина Хромченко, она считает, что они обладают эффектом стройности.

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