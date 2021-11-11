«Слишком хороша»: Ани Лорак в прозрачном платье из гипюра не скрыла изящные бедра

Ани Лорак уже давно стала популярной украинской исполнительницей. В ее копилке множество наград. Она продолжат строить карьеру и каждый год ездит на гастроли. Артистка не скрывает, что восхищает мужские взоры.

По ее словам, она умеет подбирать себе образы. Более того, Лорак занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме. Не удивительно, что она не боится оголять женственные части тела.

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Недавно Лорак отдохнула в Дубае. Там она носила шелковые шорты и блузки. А вот теперь певица вернулась к гастролям. Она наряжается для выступлений. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред. ) сняла себя в гримерке.

Она предстала в мини-платье из прозрачной ткани. Наряд с бахромой облегал ее фигуру. Артистка дополнила образ черными босоножками Versace на платформе, которые стали ультрамодными.

Лорак похвасталась стройными ногами и изящными бедрами. Она станцевала, показав изгибы фигуры. Певица сразила поклонников своей красотой.

«Это бесподобно», «Слишком хороша», «Ну само совершенство», «Дива в блеске страз», «Какие крутые босоножки», «Какая стильная», Очень красивая! Афродита«, «Все в вас прелестно», «Ангельская внешность», «Эти ноги безупречны», «Всегда на высоте», «Ваша фигура заставляет завидовать», «Необыкновенно! Вы поражаете», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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