Дочки Глаголевой вместе: Нахапетова в белом платье с кружевом отметилась на празднике Шубской

Анастасия Шубская уже пять счастлива в браке с Александром Овечкиным. На ее свадьбе успела побывать мама Вера Глаголева, но позже актрис умерла. Горе еще больше сплотило жену хоккеиста со старшими сестрами Анной и Марией Нахапетовыми.

Они часто встречаются. В этом году Шубская уже приезжала в Россию и даже отметила день рождения старшего сына Сергея, устроив вечеринку.

больше по теме Столько счастья: Шубская засняла бегущего по пляжу годовалого сына Овечкина Дочка Веры Глаголевой поделилась трогательными кадрами с отдыха.

А вот осенью Овечкин увез семью в США, где у него есть дом. Но потом они решили отдохнуть на курорте. 16 ноября Шубская устроила праздник в честь своего 28-летия. Хоккеист уехал на игру, но она не была одна. Ее приехал поздравить папа Кирилл Шубский, а также сестра Мария с детьми.

Для праздника Анастасия выбрала шелковое платье с разрезом цвет вишни. А вот ее сестра была в белом мини-платье с кружевом. Примечательно, они дочки Глаголевой были в одинаковых серебристых босоножках.

Поклонники восхитились тем, как выглядят девушки. Многие отметили, что они унаследовали красоту мамы. «Какая красивая именинница и семья!», «У вас с сестрой одно лицо», «От вас глаз не оторвать, вашему мужу повезло», «У Глаголевой достойные дочки», «Настя, как вы мне нравитесь. Нежная, милая, добрая», «Ани не хватает», «Какие все элегантные», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.